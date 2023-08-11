Malatya'da yaşanan deprem sonrası vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar, deprem korkusuyla geceyi dışarıda geçirdi. Depremde yaralananlar oldu ve bazı binalar hasar gördü.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, dün akşam meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi, dışarıda geçirdi.

Merkez Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Malatya ve ilçelerinin yanı sıra çevre iller Elazığ, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ile Şanlıurfa'da da hissedildi. Depremde 23 kişinin düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı, 1 metruk bina yıkılırken, 2 ağır hasarlı bina da yan yattı.

Sarsıntısı sonrası korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, sokaklara çıktı. Buldukları açık alanlarda bekleyen Malatyalılar, deprem korkusuyla geceyi de dışarıda geçirdi. Yanlarına aldıkları yorgan, yastık ve battaniye ile kimisi çimenlerde, kimisi ise araçlarında uyudu.

Depremzedeler, sarsıntı nedeniyle çok korktuklarını, 6 Şubat gününü tekrar hatırladıklarını söyledi.

12 SAATTE 24 ARTÇI

Dün saat 20.48'deki 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte, büyüklükleri 1 ila 3 arasında değişen 24 artçı sarsıntı yaşandı.