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Bakan Gürlek: Sosyal medya hesapları 'anahtar modeli' ile takip edilecek

Bakan Gürlek: Sosyal medya hesapları 'anahtar modeli' ile takip edilecek Haber Videosunu İzle
Bakan Gürlek: Sosyal medya hesapları 'anahtar modeli' ile takip edilecek
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, ekim ayında Meclis gündemine geleceğini belirttiği sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Sahte ve anonim hesaplarla yapılan itibar suikastlarının önüne geçmek istediklerini belirten Gürlek, hesapların kimin tarafından açıldığının ‘anahtar modeliyle’ T.C. kimlik üzerinden tespit edileceğini ve bu bilgilerin Siber Güvenlik Başkanlığında tutulacağını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya kullanımına yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine geleceğini açıkladı.

Düzenlemenin 12. Yargı Paketi kapsamında kabul edilen maddeler arasında yer almadığını belirten Gürlek, sosyal medyada kurallar oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

“KİMSEYE İFTİRA ATILMASIN, İTİBAR SUİKASTLARI YAPILMASIN”

Sosyal medyanın çok büyük bir güç haline geldiğini belirten Gürlek, platformlarda sahte ve anonim hesaplar üzerinden itibar saldırıları gerçekleştirildiğini söyledi.

tv100’de konuk olduğu canlı yayında konuşan Gürlek, düzenlemenin amacını şöyle anlattı: "En baştan beri söylüyorum, sosyal medya şu an çok büyük bir güç. Oradan hesaplar açılıyor, itibar suikastleri yapılıyor. Buranın kuralları yok. Bizim istediğimiz, sosyal medyada bir kural olsun, herkes bu kuralı bilsin. Yani buradan hesap açarak, sahte hesap açarak, anonim hesap açarak ya da fake hesap açarak kimseye iftira atılmasın, itibar suikastları yapılmasın."

‘ANAHTAR MODELİ’ SİSTEMİ GELİYOR

Sosyal medyanın suç örgütleri tarafından da kullanılabildiğine dikkat çeken Gürlek, yeni düzenlemeyle hesapların arkasındaki kişilerin tespit edilmesine yönelik ‘anahtar modeli’ sistemi kurulacağını belirtti.

Bakan Gürlek, "Burada biz sosyal medya hesabının kimin açtığının özellikle 'anahtar modeliyle', TC kimlikle kimin açtığını... Bir kere burada Siber Başkanlığımız biliyorsunuz şu an yasalaştı.

Siber Başkanlığımızda bu bilgiler olacak” ifadelerini kullandı.

KİMLİK BİLGİLERİ PLATFORMLAR İLE PAYLAŞILMAYACAK

Vatandaşların sosyal medya hesaplarına ilişkin kimlik bilgilerinin yabancı menşeli sosyal medya platformlarının sunucularına aktarılacağı yönündeki endişelere de değinen Gürlek, böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını söyledi.

Gürlek, "Vatandaşlarımızda şöyle de bir tereddüt var. 'Sosyal medya hesaplarım, yabancı menşeili platform sunucularıyla mı paylaşılacak' diye. Kesinlikle böyle bir şey yok, bu bilgiler devlette kalacak" ifadelerini kullandı.

BİLGİLERE SADECE ADLİ SÜREÇTE ERİŞİLECEK

Kimlik bilgilerinin yalnızca suç soruşturması veya dava kapsamında talep edilmesi halinde kullanılacağını belirten Gürlek, "Eğer bir suç işleniyorsa ve bu suçun işlendiğine ilişkin savcılıkta ya da mahkeme bir dava ya da soruşturma varsa siber başkanlığa yazdığı zaman o bilgiler gelecek. Ama bunun dışında bilgiler bizde kalacak" dedi.

Umut Halavart
Umut Halavart
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