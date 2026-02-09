Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlıdan 8'i tutuklandı. Yapılan operasyonda 1791 sentetik ecza hapı ve 759 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 1791 sentetik ecza hapı ve 759 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
