Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlıdan 8'i tutuklandı. Yapılan operasyonda 1791 sentetik ecza hapı ve 759 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 1791 sentetik ecza hapı ve 759 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.