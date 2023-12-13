Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayesinde, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çalıştayda, din öğretimiyle ilgili güncel sorunlar tartışıldı ve çözüm önerileri raporlaştırıldı.

Malatya'da, Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayesinde, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Kinli, Kuran-ı Kerim tilaveti sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya'da 19 imam hatip lisesinde 4 bin 757, 47 imam hatip ortaokulunda 6 bin 427 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti.

Öğrencilerini milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip, kendi kültürüyle bütünleşmiş, huzuru ve barışı sağlama idealiyle yaşayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaları gerektiğini kaydeden Bakır, "Bugün burada çağın değişen koşullarına ayak uydurmak, sahadaki problem ve çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı düzenlemekteyiz. Gün boyu devam edecek çalıştayımızda imam hatip lisesi, imam hatip ortaokulu, temel eğitim, ortaöğretim olmak üzere 4 grup oluşturulacak ve gruplarımız 3 oturumda Genel Müdürlüğümüzce belirlenen din öğretimiyle ilgili güncel sorunları tartışacak ve çözüm önerilerini raporlaştıracak." dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemil Oruç ve sivil toplum kuruluşları adına Abdurrahman Taşkesen, birer konuşma yaparak çalıştayın amacı ve içeriğine dikkat çekti.