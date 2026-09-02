Malatya'da statta maç izleyen çocuğa çorabını veren polise Fair Play Ödülü

Malatya'da futbol karşılaşmasında tribünde üşüyen çocuğa çorabını veren polis memuru Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Cengiz Yiğit, bu yıl ocak ayında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Yeşilyurtspor-12 Bingölspor futbol maçında soğuk havada üşüyen küçük bir çocuğa kendi çorabını verdi.

Polis memuru, bu duyarlı davranış nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü örnek davranışından dolayı polis memurunu tebrik etti.

Kaynak: AA