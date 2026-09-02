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Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
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Beşiktaş, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Joao Mario ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Bonservisini eline alan 33 yaşındaki Portekizli futbolcunun AEK ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı ve resmi işlemleri tamamlamak üzere Atina'ya gittiği belirtildi.

  • Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini resmen duyurdu.
  • Joao Mario'nun yeni adresi Yunanistan'ın AEK takımı olacak; 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrollerinin ardından imza atacağı belirtildi.
  • Joao Mario, geçen sezon Beşiktaş'tan AEK'ya kiralanmış ve 31 resmi maçta 6 gol ile 3 asist kaydetmişti.

Beşiktaş'ta kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Böylece 33 yaşındaki futbolcu bonservisini eline alarak Beşiktaş'tan ayrıldı.

YENİ ADRESİ AEK

Joao Mario'nun yeni adresinin ise Yunanistan olması bekleniyor. Gazzetta'nın haberine göre Portekizli futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Atina'ya gitti. Deneyimli orta sahanın AEK ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacağı belirtildi.

MARKO NIKOLIC'TEN TRANSFERE ONAY

AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic'in de Joao Mario transferine onay verdiği aktarıldı. Yunan ekibinin, Derek Kutesa'nın Servette'ye transferinin tamamlanma aşamasına gelmesinin ardından orta saha ve hücum rotasyonunda oluşacak boşluğu Joao Mario ile doldurmayı planladığı belirtildi.

GEÇEN SEZON AEK'DA OYNADI

Joao Mario için AEK yabancı bir adres değil. Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan AEK'ya kiralanmıştı. Yunan ekibinde 31 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Joao Mario, Panathinaikos ile oynanan lig karşılaşmasında da AEK'ya galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Beşiktaş ile sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte Joao Mario'nun bu kez bonservisiyle AEK'ya dönmesinin önünde engel kalmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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