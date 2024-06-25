Malatya'da silahlı kavgada ölen asker yaşamını yitirdi
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Piyada Üstteğmen Aydın Kazıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazıcı için tören düzenlendi.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan Piyada Üstteğmen Aydın Kazıcı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bulgurlu Mahallesi'nde 20 Haziran'da bir düğünde aralarındaki tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan Kıbrıs'ta 1. Mekanize Piyade taburunda görevli Piyada Üstteğmen Aydın Kazancı, kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda Kazıcı için ikindi namazına müteakip tören dözenlendi.
Kazıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzunuda getirildi. Kılınan cenaze namazını ardından Kazıcı'nın cenazesi toprağa verildi.
Törene, Kazıcı'nın yakınları ile askeri erkan katıldı.
Öte yandan 15 günlük izinle memleketi Malatya'ya gelen Kazıcı'nın evli, eşinin ise hamile olduğu öğrenildi.
Olay
Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde 20 Haziran'da bir düğün salonunda daha önce aralarında husumet bulunan R.K. ile Piyada Üstteğmen Aydın Kazıcı ve babası Abdullah Kazıcı (53) arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu baba Kazıcı olay yerinde hayatını kaybetmişti.
"Ateşli silahla kasten öldürme" suçundan gözaltına alınan şüphelilerden R.K. tutuklanmış, A.K. M.K. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.