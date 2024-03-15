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Malatya'da Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Anma Programı Düzenlendi

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Malatya'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda anma programı düzenlendi. Programda 2. Ordu Bando Takımı ve üniversitenin mehteran takımı çeşitli ezgiler seslendirdi. Tümgeneral Tuncay Altuğ, Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve gazi derneklerinin temsilcileri de etkinliğe katıldı.

Malatya'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen anma programında 2. Ordu Bando Takımı ile üniversitenin mehteran takımı çeşitli ezgiler seslendirdi.

Etkinliğe, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bazı gazi derneklerinin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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