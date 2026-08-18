Malatya'da Konteyner Yangını: 180 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

180 KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Malatya'da inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına; 10 araç ve 40 itfaiye personeli ile müdahale edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında 180 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı