Malatya'da Konteyner Yangını: 180 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi
Malatya'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 10 araç ve 40 itfaiye personeli sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında 180 konteyner kullanılamaz hale geldi.
180 KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ
Malatya'da inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına; 10 araç ve 40 itfaiye personeli ile müdahale edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında 180 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı