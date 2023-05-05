Malatya'da Şahnahan Deresi atık suyla kirletiliyor

Malatya'da, organize sanayi bölgesinden Şahnahan Deresi'ne karışan atık su hem dereyi kirletiyor hem de etrafa kötü koku saçıyor. Şahnahan'da esnaflık yapan Ali Bedir, "Eskiden temiz olan bu suda hiçbir canlı kalmadı. Tertemiz suyu batırdılar" dedi.

Organize sanayi bölgesinin atık suyunun Şahnahan Mahallesi'ndeki dereye akıtılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Atık su, derenin rengini siyaha çevirirken etrafa yaydığı kötü koku nedeniyle yaşamı da iyice zorlaştırıyor. Derenin yanında bulunan mesire alanı ise kötü koku nedeniyle boş kaldı.

"20 SENEDİR SUYUMUZUN DURUMU BÖYLE"

Mahalle sakini Ali Bedir, Şahnahan'daki mesire alanının yanında esnaflık yaptığını belirterek, "20 yıldır, bu pis sudan dolayı canlı diye bir şey kalmadı. Bu suyla 30-40 bin dönüm arazi sulanıyor, hayvanlarımız bu suyu içiyor, insanlar bu suyla ekip biçiyor. Mesire alanına gelen çocuklar bu suya giriyor. 20 senedir suyumuzun durumu böyle" dedi.

"ATIK SU, DİREKT DEREYE KARIŞIYOR"

Konuyu yargıya taşıdıklarını dile getiren Bedir, "Avukat tuttum ama bir şey yapamadı, çünkü yukarıdan baskılar var. Başvurmadığımız yer kalmadı. Burada kahvem ve lokantam var, balık besliyorum. Balıklarım öldü, hiçbir iş yapamıyorum. Kokudan dolayı buraya kimse gelmiyor. 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin atık suları gelip bu dereye karışıyor. Halimiz böyle" diye konuştu.

"TERTEMİZ SUYU BATIRDILAR"

Bedir, 20 yıldır atık su sorunu yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Daha önceden, eski Malatya ve Dilek tarafına giden sulama kanalına su gidiyordu. Halk rahatsız olunca tekrar dereye verdiler. 1. Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen atık su sulamaya gidiyor, ancak 2. Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen atık su direkt dereye karışıyor. Bu su, Tohma'ya kadar gidiyor. Eskiden temiz olan bu suda hiçbir canlı kalmadı. Tertemiz suyu batırdılar. Ne yaptıysak başarılı olamadık. Organize sanayi bölgesindeki fabrikaların artıkların hepsi buraya geliyor. OSB'den geliyorlar, "Bu suda ne var, biz içeriz' diyorlar. İçebiliyorsanız buyurun için. Arıtma yapıldığını söylüyorlar ama öyle bir şey de yok."

"KOKUDAN DOLAYI MESİRE ALANINA KİMSE GELMİYOR"

Eskiden yoğun ilginin olduğu mesire alanına artık kimsenin gelmediğini ifade eden Bedir, "Sudan gelen koku halkı rahatız ediyor. Önceden buradaki mesire alanı ana baba günü oluyordu. Şimdi Allah'ın kulu gelmiyor. Buraya gelen de kokudan dolayı lanet okuyup gidiyor" dedi.