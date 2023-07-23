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Malatya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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O.Ö. (45) idaresindeki 44 AES 965 plakalı otomobil Turgut Özal Mahallesi Fahri Kayahan Caddesi'nde refüje çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki A.Ö. (19) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

O.Ö. (45) idaresindeki 44 AES 965 plakalı otomobil Turgut Özal Mahallesi Fahri Kayahan Caddesi'nde refüje çarptı.

Kazada sürücü ile yanındaki A.Ö. (19) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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