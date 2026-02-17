Haberler

Darende'de ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı

Güncelleme:
Malatya'nın Darende ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Ekipler, camilerin halı, duvar ve avlularını temizleyerek, ses ve ışık sistemlerini kontrol etti. Somuncu Baba Vakfı, ibadetlerin sorunsuz bir şekilde sürmesi için çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

Malatya'nın Darende ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

İlçedeki camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirilen ekipler, ibadethanelerde bakım çalışmaları da gerçekleştirdi.

Camilerin halı, duvar ve avlularını temizleyen ekipler, ses ve ışık sistemlerini kontrol etti.

İlçede asırlardır sürdürülen çalışmalar kapsamında ise camilere gül suyu serpildi.

Somuncu Baba Vakfı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sorunsuz şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için çalışmaların süreceği ifade edildi.

Açıklamada, "Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak önceliğimizdir. Camilerimiz hem fiziksel hem de manevi anlamda arındırılmıştır. Ramazan ayı süresince hijyen ve bakım çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
Haberler.com
500

