Malatya'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangınlardan biri kontrol altına alınırken, diğerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Doğanyol ilçesine bağlı Bayırköy Mahallesi ile Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangınlara karadan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 12 araç, 35 personel ve 6 iş makinesiyle, havadan ise askeri helikopterle müdahale ediliyor.

Bayırköy Mahallesi'nde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması devam ediyor.

Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'nde ise yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Japonya'da aşırı sıcaklar 16 can aldı! 10 binin üzerinde kişi hastanelik oldu

O ülkede aşırı sıcakların bilançosu ağır!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.