Malatya'da meydana gelen deprem Şanlıurfa'da da paniğe neden oldu

Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da paniğe neden oldu. Evlerinden hızlıca çıkan vatandaşlar parklara koştu.

Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da paniğe neden oldu. Evlerinden hızlıca çıkan vatandaşlar parklara koştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Şanlıurfa'da da hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara ve parklara çıktığı görüldü. - ŞANLIURFA