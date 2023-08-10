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Malatya'da meydana gelen deprem Şanlıurfa'da da paniğe neden oldu

Güncel Haberler

Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da paniğe neden oldu. Evlerinden hızlıca çıkan vatandaşlar parklara koştu.

Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da paniğe neden oldu. Evlerinden hızlıca çıkan vatandaşlar parklara koştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Şanlıurfa'da da hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara ve parklara çıktığı görüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Malatya Deprem Güncel Haberler

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