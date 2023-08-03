Malatya'da köylüler ulaşım sorunu yaşıyor

Malatya'ya 55 kilometre uzaklıktaki Tekederesi- Mengil yolunun bakımsızlığı nedeniyle ulaşım sorunu yaşadıklarını belirten köylüler, "Yolumuz yok, suyumuz yok, çeşmemiz yok. Bir yağmur yağdığı zaman araba gelmiyor. Kar yağdığında ulaşım zorlaşıyor. Birçok köyde parke taşı, yol mevcut ama bizde yok. Yol için başvurduğumuzda 'Pütürge'ye gidin', Pütürge'ye gittiğimizde 'Battalgazi'ye gidin', Battalgazi'ye gittiğimizde 'Büyükşehir'e gidin' diyorlar" diye tepki gösterdi.

Battalgazi ilçesi Yaygın Mahallesi'ne bağlı olan Yaygın-Mengil yoluyla ilgili yıllardır devam eden ulaşım sorunu vatandaşların tepkisini çekti. Puluşağı kısmından sonrası asfalt olmayan 15 kilometrelik yolda ulaşım özelikle kış aylarında aksıyor. Dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın 13 kilometresini asfaltladığı yolun geriye kalan 15 kilometresinin tamamlanması için yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

"BİZ NEREYE BAĞLIYIZ?"

Mengil mezrası sakinlerinden Abuzer Yaman, yol ile ilgili büyük sorun yaşadıklarını ifade ederek, "Yağmur yağdığında araba gelemediği için evimize uzak yerlerde iniyoruz, gelemiyoruz" dedi. Yol sorununun çözülmesi için ilgili yerlere başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını dile getiren Yaman, "Battalgazi Belediyesi'ne gittiğimizde 'yol büyükşehire ait', Büyükşehir'e gittiğimizde ise 'yol Battalgazi'ye ait' diyorlar. Evle ilgili bir sorunumuz olduğunda 'orası kırmızı alan giremiyoruz' diyorlar. Battalgazi ve Büyükşehir'e ait değilsek nereye bağlıyız, bize bir çare bulsunlar" dedi.

"BURANIN VATANDAŞI DEĞİLSEK BİZİ BİR YERE GÖNDERSİNLER"

Emin Güneş ise yol ve su sorunlarının olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sanki biz dünyanın ortasından gelmişiz. Yolumuz yok, suyumuz yok, çeşmemiz yok. Bir yağmur yağdığı zaman araba gelmiyor. Kar yağdığında ulaşım zorlaşıyor. Birçok köyde parke taşı, yol mevcut ama bizde yok. Yol için başvurduğumuzda 'Pütürge'ye gidin', Pütürge'ye gittiğimizde 'Battalgazi'ye gidin', Battalgazi'ye gittiğimizde 'Büyükşehir'e gidin' diyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum; seçim zamanı AK Parti bizden oy istiyor da sorunumuz neden çözülmüyor? Herhangi bir sorumuz olduğunda ne muhtar ne milletvekili ne de belediye başkanları bakıyor. Buranın vatandaş değilsek bizi başka bir yere göndersinler. Biz çıkıp gideriz."

"YOL YOK, SU YOK, ELEKTRİK SIKINTI"

Yol, su ve elektrik ile ilgili sıkıntılarının olduğunu dile getiren Fikret Ayaz, "Yolumuz bir türlü yapılmıyor, Battalgazi Belediyesi ' Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı', Malatya Büyükşehir Belediyesi ise 'Battalgazi Belediyesi'ne bağlı' diyor. Yollarımız berbat durumda, arabalar gidip gelemiyor. Boru olmadığı için su gelmiyor. Depo olmadığı için camiye, okula ve mezarlığa su gitmiyor. Kendi çektiğimiz borularla su ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ayaz, yollar çamur olduğunda araçların gelmekte zorlandığını ifade ederek, "Malatya merkeze gitmek için 5-6 kilometre yol yürüyoruz. Bu noktada yardım bekliyoruz. Oy, vergi ya da fatura zamanı geliyorlar. Elektrik faturası bir gün gecikti mi faize koyuyorlar? Elektrik direkleri 50-60 sene önce nasıl bağlandıysa öyle duruyor. Kışın bir şey olduğunda kendimiz bağlıyoruz çünkü ekipler gelmiyor" dedi.

"2-3 GÜN KÖY SERVİSİNİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Mengil mezrası sakinlerinden Mehmet Güneş de ulaşımda büyük sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, "Hafta 1-2 sefer geliyoruz, geri gidemiyoruz çünkü araba yok. Mecbur 2-3 gün köy servisinin gelmesini bekliyoruz. Buraya yol olmadığı için malzeme gelmiyor. Yolumuz kötü" dedi. 2020 yılından buyana Tekederesi-Mengil hattında taşımacılık yaptığını kaydeden Mehmet Güneş, yol sorunu için gittikleri her yerde kapının yüzlerine kapandığını söyledi. Güneş, "Battalgazi Belediyesi 'bu yol bana ait değil' diyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyoruz, 'bu yol bize ait değil' diyorlar. Nereye bağlı olduğumuzu bizde çözemiyoruz. Milletvekillerini arıyoruz 'ha bu sene ha öbür sene' diyorlar. Konuyu CİMER'e de yazdım. Büyükşehir 'bu yol bana ait değil' diyor. Battalgazi de 'bana ait değil' diyor" diye konuştu.

"Bu yolu Puluşağı, Kırım, Kaymaklı, Mengil, Tekederesi bu yolu kullanıyor" diyen Güneş, "Kışın buraya gelene kadar akşam oluyor. Buradan gidene kadarda akşam oluyor. Yol çoğu yerde toprak dolguyla doldurulmuş. Altyapıda yok. Toprağı kepçeyle sıyırıyorlar başka bir şey yok. Yolun 13 kilometresini iki sene önce yaptılar. 15 kilometreyi de yapacaklardı ama yapmadılar" ifadelerini kullandı.