Malatya'da Kız Öğrencilerden 29 Ekim İçin Özel Koreografi

MALATYA Atatürk Kız Anadolu Lisesi öğrencileri '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi hazırladı.

Atatürk Kız Anadolu Lisesi'nde okuyan 500 kız öğrenci ellerinde Türk bayrakları ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi gösterisi sundu. Sadece kız öğrencilerinden oluşan öğrenci topluluğu, okul bahçesinde ay yıldız yanına simgesi ve Cumhuriyetin 101'inci yıldönümü dolayısı ile 101 yazdı. Öğrencilerin bu görsel şöleni havadan dron ile görüntülendi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA