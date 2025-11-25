Haberler

Malatya'da Kayıp Yaşlı Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Malatya'nın Darende ilçesinde 74 yaşındaki Zeynep Turgut'tan haber alınamaması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Ekipler, özel eğitimli köpeklerle birlikte dere yatakları ve kırsal alanlarda araştırmalar yapıyor.

MALATYA'nın Darende ilçesinde kendisinden haber alınamayan Zeynep Turgut (74) için arama çalışması başlatıldı.

Göllüce Mahallesi'nde ikamet eden Zeynep Turgut'tan dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar ile harekete geçen ekipler, bölgede geniş çaplı aram çalışması başlattı. Jandarma ve AFAD ekipleri, dere yatakları, patika yollar, bağ-bahçe alanları ve kayalık bölgelerde arama yaptı. Elazığ'dan özel eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarını Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da yerinde takip etti. Ekiplerden bilgi alan Bozkurt, çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü belirterek, kısa sürede sonuç alınması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
