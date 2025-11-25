Malatya'da Kaybolan Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Zeynep Turgut, mahalle merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında ölü bulundu.

Göllüce Mahallesi'nde kimsesi olmadığı için yeğenlerinin yanında kaldığı öğrenilen Turgut'tan (74) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma komando birlikleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, dedektör köpeklerin de yardımıyla Turgut'un bulunması için arama çalışması başlattı.

Sarp arazi koşullarına rağmen gün boyu geniş bir alanda aramayı sürdüren ekipler, mahalle merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında Turgut'un cesedini buldu.

Arama çalışmalarına destek veren mahalle sakinlerinden Hasan Sezer, dünden bu yana haber alınamayan Zeynep Turgut için herkesin seferber olduğunu belirterek, "Yaşlı teyzemizin sağ bulunmasını umut ediyorduk ama ne yazık ki acı haberle karşılaştık. Hepimiz derinden üzüldük." dedi.