Malatya'da Kalp Tümörü ve Damar Tıkanıklığına Birlikte Operasyon

Malatya'da Kalp Tümörü ve Damar Tıkanıklığına Birlikte Operasyon
70 yaşındaki Mustafa Deveci, kalbinin sol kulakçığında iyi huylu tümör ve 3 damarında tıkanıklık tespit edilince başarılı bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, hastanın durumunun nadir bir örnek olduğunu ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.

MALATYA'da kalbinin sol kulakçığında iyi huylu tümör ve 3 ana damarında tıkanık tespit edilen Mustafa Deveci (70), ameliyatla sağlığına kavuştu. Ekibiyle birlikte ameliyatı yapan Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, Hastamızda hem kalp tümörü hem de 3 damar hastalığı aynı anda bulunuyordu. Bu nedenle operasyon, doğru zamanlama ve güçlü bir ekip çalışması gerektirdi" dedi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi'ne başvuran Mustafa Deveci'nin yapılan kontrollerinde kalbinin sol kulakçığında tümör tespit edildi. Detaylı tetkikler yapılan Deveci'nin aynı zamanda 3 ana damarında da tıkanıklık tespit edildi. Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu başkanlığındaki kalp ve damar cerrahisi ekibi, hayati risk taşıyan bu iki durum için ameliyat kararı aldı. Deveci, 5 saatlik zorlu operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, hastadaki bu durumun ender örneklerden olduğunu ifade ederek, "Bu vaka, kardiyak cerrahinin ne kadar multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini gösteren ender örneklerden biriydi. Hastamızda hem kalp tümörü hem de 3 damar hastalığı aynı anda bulunuyordu. Bu nedenle operasyon, doğru zamanlama ve güçlü bir ekip çalışması gerektirdi. Erken teşhis ve agresif cerrahi yaklaşım sayesinde hastamızı başarıyla tedavi ettik. Onu hızla toparlanırken görmek, tüm ekibimiz için büyük bir mutluluk kaynağıdır" dedi.

'15 YIL DALGIÇ OLARAK GÖREV YAPTIM'

Ameliyatı başarılı geçtiği için mutlu olduğunu ifade eden Mustafa Deveci ise sağlıklı bir hayat sürdürdüğünü ifade ederek, hastalığı karşısında şaşırdığını anlattı. Ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür eden Deveci, "70 yaşındayım. 15 yıl su altında dalgıç olarak görev yaptım. Hiç sigara kullanmadım, her zaman sporla iç içe bir yaşam sürdüm. Çekilen kalp filminde kalbimde bir kitle ve 3 damarımda tıkanıklık tespit edildi. Kalbimdeki bu 2 ciddi sorun, tek bir ameliyatla başarıyla giderildi. Ameliyatım çok başarılı geçti. Başından sonuna kadar herkes çok ilgilendi. Ameliyatıma giren tüm ekibe, en ufak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim için kalbimin yeniden doğuşu oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
