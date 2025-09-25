Haberler

Malatya'da İnşaat Saha Göçüğünde Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Malatya'da bir inşaat sahasında meydana gelen göçükte Süleyman Karakaş (42) isimli işçi, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da, inşaat sahasında altyapı çalışması esnasında meydana gelen göçüğün altında kalan Süleyman Karakaş (42), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Dabakhane Mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden iş yerlerinin alt yapı çalışmasında toprak kayması ile göçük meydana geldi. Çalışmalarda yer alan Süleyman Karakaş, oluşan göçüğün altında kaldı. Çevredeki işçilerin ihbarı ile bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarla göçük altında kalan Süleyman Karakaş, ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakaş, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
