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Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Malatya- Kayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana gelen kazada, İ.Y. isimli kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 09.15 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen İ. Y. idaresindeki 44 HE 745 plakalı otomobil ile

karşı yönden gelen K. Ö. idaresindeki 44 EK 011 plakalı araç çarpıştı. Kazada İ.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Malatya Güncel Haberler

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