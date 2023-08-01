Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya- Kayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana gelen kazada, İ.Y. isimli kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.