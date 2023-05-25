Malatya'da 'Gri pasaport soruşturması' davası ertelendi

Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya'ya gönderilen kişilerin Türkiye'ye dönmemesi üzerine başlatılan 'Gri pasaport soruşturması' kapsamında açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Dava, deprem nedeniyle ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya'ya gönderilen kişilerin Türkiye'ye dönmemesi üzerine başlatılan 'Gri pasaport soruşturması' kapsamında açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Dava, deprem nedeniyle ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" projesi kapsamında 'Hizmet Damgalı Pasaport' düzenlenerek Almanya'ya gönderilenlerin Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin Türkiye'ye dönmemesi üzerine açılan davanın ikinci duruşması, deprem nedeniyle ve dosyalardaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Ocak'ta yapılan ilk duruşmada; mahkeme, tutuklu eski Bingöl-Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı'nın tahliyesine karar vermişti. Mahkeme ayrıca, sanıklar Ayrancı, eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ile olayın Almanya'daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına da hükmetmişti. İkinci duruşmada mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanık Nusret Aslan'ın zorla getirilmesine ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar vermişti.

İddianamede, sanıklar eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, eski Bingöl-Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya'daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit'in "göçmen kaçakçılığı" suçundan 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.