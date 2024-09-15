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Malatya'da Evde Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Yaralı, Adam İntihara Kalkıştı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evde çıkan tartışma sonucunda, T.P. isimli şahıs dini nikahlı eşi G.U.'yu tabanca ile yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde T.P., evde çıkan tartışma sırasında dini nikahlı eşi G.U.'yu tabanca ile yaraladıktan sonra intihara kalkıştı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Polatdere Mahallesinde meydana geldi. T.P. ve dini nikahlı eşi G.U., oturdukları evde tartışmaya başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında iddiaya göre T.P., tabanca ile eşi G.U.'ya ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kadın yere yığılırken, T.P. bu kez aynı silahla kendisine ateş ederek intihara kalkıştı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde dini nikahlı çiftin yaralı olduğu belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğanşehir Güvenlik Politika İnceleme Jandarma 3-sayfa Malatya Güncel Suç

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