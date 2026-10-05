Malatya'da Emine Kolay davasında Yusuf Kolay'ın tutukluluğu sürüyor

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde 13 ay önce evinde bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emine Kolay'ın (25) tutuklu eşi Yusuf Kolay'ın yargılanmasına devam edildi.

Olay, 9 Eylül 2025'te ilçeye bağlı Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kolay'ın eve geldiğinde eşi Emine Kolay'ın mutfakta bıçakla yaralanmış halde bulduğu ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası 1 çocuk annesi Emine Kolay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emine Kolay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri eşi Yusuf Kolay'ı gözaltına aldı. Yusuf Kolay ifadesinde 2 yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini, eve geldiğinde de mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulduğunu söyledi. Yusuf Kolay, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Emine Kolay'ın cinayete kurban gittiğine dair şüpheler ile Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eşi Yusuf Kolay'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan, Yusuf Kolay'ın annesi Münire Kolay'a 'Suçluyu kayırma' suçundan, Yusuf Kolay'ın amcası Yusuf Kolay'a ise 'Suçluyu kayırma, suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan dava açıldı.

Malatya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya taraf avukatları ile birlikte tutuklu sanık, Yusuf Kolay ile yaşamını yitiren Emine Kolay'ın yakınları katıldı.

Emine Kolay'ın avukatı Mahmut Sevindi, olay yerinde keşif, maktul Emine Kolay'ın yakınlarının duruşmaya dahil olması, maktulün özel araçla ambulansa kadar taşınan kısmının PTS kayıtları ile yeniden incelenmesi, ses kayıtlarının incelenmesinde yetersizliğin ve buna bağlı olarak yeniden Adli Tıp Kurumu ile müzakere edilmesini talep etti. Talepleri ret eden mahkeme heyeti, dosyada var olan ses kayıtlarının yeterli olduğunu ve bu ses kayıtlarının sanıkların sesleri ile uyumluluk raporunun Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu tarafından beklenmesine, Yusuf Kolay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Aralık 2026 tarihine erteledi.

'MAHKEME SONRASI GERGİNLİK'

Mahkemenin sona ermesi ile birlikte adliye önünde bekleyen Emine Kolay'ın yakınları avukatları tarafından verilen taleplerin reddedilmesinden dolayı taşkınlık çıkardı. Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği taşkınlık sonrası açıklamalarda bulunan Avukat Mahmut Sevindi, olayın 13 ay önce yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Sanık eşin tutukluluk haline karar verildi. Dosya içerisinde karşı tarafın inkar ettiği bir ses kaydı vardı, bu ses kaydının kişilere ait olup olmadığı hususunda adli tıptan bir rapor talep edildi. Sanıkların sesleri ile bir karşılaştırma yapılacak ve şu anda bu rapor bekleniyor. Bu ses kaydı önemli bir delil. Savcılık makamı bu ses kaydını dosyaya koymuş ve bu ses kaydının önemli olduğunu dile getirmiştir. Ses kaydından anne ile oğlu arasında geçen bir takım konuşmalar vardı. Bunun da olayla ilgili önemli deliller olduğunu düşünüyoruz. Büyük ihtimalle de onlara ait olduğu çıkacaktır. Mahkeme ilk celsede Emine Kolay'ın annesinin ve kardeşlerinin dosyaya dahil olmasını reddetti. Bu celsede de yine talep ettik ama maalesef yine reddedildi."

Yakınları, Emine Kolay'ın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü iddia ederek bu olayla ilgili her şeyi görüp delil karartanların hesap vermesini istediklerini ifade etti.

Açıklamalardan sonra adliyeden çıkan mahkum transfer midibüsünün önünü kesen kalabalığa jandarma ekipleri müdahale etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı