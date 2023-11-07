Malatya'da ele geçirilen uyuşturucunun şüphelisi Sakarya'da yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ele geçirilen uyuşturucu maddesinin şüphelisi, Sakarya'da polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 4 Kasım günü Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce 372 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, olayın şüphelisi Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA