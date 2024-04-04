Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Dijital Fotoğrafçılık Kursu Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Malatya Kent Konseyi'nin açtığı dijital fotoğrafçılık kursunu başarıyla tamamlayan 21 kursiyere katılım sertifikası verildi.

Malatya Kent Konseyi'nde düzenlenen iftar programından sonra kursu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, burada yaptığı konuşmada ilk fotoğraf makinesini aldıktan sonra deneme yanılma yöntemiyle fotoğraf çektiğini anlattı.

Şimdi ise fotoğrafçılık eğitimlerinde diyafram ve ışık gibi konuların uygulamalı anlatıldığını kaydeden Artan, "Çok güzel işler yapıyorsunuz. İletişim fakültesinde okuyan öğrenci arkadaşlarımız içinde pekiştirme konusunda yararlı olacak. Önceki dönem eğitim alan arkadaşların da buralara gelmesi ve fotoğrafçılığı sürdürmeleri beni ziyadesiyle memnun etti. Eskiden öğrenciye talebe denirdi. Talepte özne sizsiniz, talip olacaksınız talip olunca fotoğrafçılığı hem meslek olarak, hem hayatta hem de sanat olarak da icra edersiniz." ifadelerini kullandı.

Dijital fotoğrafçılık kursunun kendileri için verimli ve güzel geçtiğini ifade eden kursiyerler ise Malatya Kent Konseyine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Kent Konseyi Malatya Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo kargolar dağıtım yapıyor mu? 8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor? 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı? Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri! Green Card 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE! Bugün kandil mi? Bu gece Kadir Gecesi mi? 2024 Kadir Gecesi ne zaman? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı? Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol son bölüm izle! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 4 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title