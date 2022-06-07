Malatya'da destek AFAD gönüllüleri Bursa'yı ziyaret etti - Haberler

Malatya'da destek AFAD gönüllüleri Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

AFAD İl Müdürlüğü ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Destek AFAD Gönüllüsü Programı kapsamında, temel ve destek eğitimlerini tamamlayan gönüllüler, eğitim sonrası Bursa'yı ziyaret etti.

Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezden gönüllülere destek AFAD gönüllüsü kartı verildi.

Etkinliğe, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş, milli antrenörler Betül Başkan, Merve Aslan, Ömer Memiş, Türkiye Yürüyüş Şampiyonası İkincisi İsa Arslan, milli sporcular Sevgi Yiğit, Rümeysa Fırat, Selcan Yiğitcan ve Tuncay Karadağ da katıldı.