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Malatya'da depremzedeler için kütüphane açıldı

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Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle '100. Yıl Kütüphanesi' açıldı. Kütüphane, öğrencilere çalışma imkanı sağlayacak.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Teknokent Konteyner Kentteki kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimle ilgili açılışların kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

100. Yıl kütüphanelerinin gönlünde ayrı yeri bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu kütüphaneler bizim geleceğimize, gençlerimize, çocuklarımıza çalışma imkanı sağlıyor. Belki de iki yıl sonra burada hayat normale dönecek ama geriye dönmeyecek konular var. İşte o yüzden gerek liseye gerek üniversiteye giriş sınavında çocuklarımız, çalışma imkanı bulup sene kaybetmesin istedik." diye konuştu.

100. Yıl kütüphanelerinin ilkini Hatay'da açtıklarını, ilk hedeflerinin her ile bir kütüphane olduğunu hatırlatan Yılmaz, ilk açılışlarında kütüphanelerin çok büyük ihtiyaç olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Bağışçıların desteğiyle 100. Yıl Kütüphanelerinin 9'uncusun bugün açtıklarını dile getiren Yılmaz, "Devamında Hatay Kırıkhan, Gaziantep Nurdağı'da açacağımız kütüphanelerle 11'e ulaşacağız. Bağış buldukça bu kütüphaneleri yaygınlaştırmaya devam ediyoruz." dedi.

Yılmaz, Teknokent Konteyner Kentte 2 binin üzerinde öğrenci bulunduğunu ifade ederek, açtıkları kütüphanede öğrencilerin ders çalışacağını anlattı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise eylül ayı itibariyle 8 bine yakın deprem konutunun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Kentte deprem konutları inşaatlarının yaklaşık yüzde 80'ninde inceleme yaptığını anlatan Yavuz, "Bu hafta içinde geriye kalanını gezeceğiz. 22 yeni ihaleye çıkıyoruz. Özellikle rezerv alanları boşaltmaya başladık ve bu alanlarda en kısa sürede temelleri atacağız. Şehir merkezini yeniden inşa edeceğiz." diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise gençlerin eğitime ihtiyacının olduğuna işaret ederek, gençlerin burada daha rahat, güvenli ve sessiz bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma imkanı elde edeceğini anlattı.

Baran, gençlerin eğitimi için ATO olarak her zaman üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından, deprem bölgesine iki defa geldiğini hatırlatan Baran, şöyle devam etti:

"Türk milletinin dışındaki başka bir milletin bu kadar kısa sürede buralara getireceği bir iş değildi yaşadıklarımız. Çocuklarımız kumbaralarını açıp içindeki parayı bu bölgeye gönderdi. Biriktirdiklerini buraya gönderdiler, paranın miktarı çok önemli değil ama yapılan eylem o kadar önemli."

Konuşmaların ardından çocuklarla birlikte kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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