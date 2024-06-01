Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Konferansı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Doğanşehir Belediyesi ve Doğanşehir Oba Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle 'Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm' konferansı düzenlendi. Konferansta, jeofizik mühendisleri deprem riskine dikkat çekti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm" konferansı düzenlendi.

Doğanşehir Belediyesi ve Doğanşehir Oba Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin işbirliğiyle belediye düğün salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Malatya'nın Doğu Anadolu fayı ve Malatya fayının içinden geçtiği bir şehir olduğunu söyledi.

Doğu Anadolu fayının tarihsel dönemlerde geçmişte çok büyük deprem gördüğü için bilindiğini aktaran Yılmaz, "Malatya fayının geçmişte ne büyüklükte deprem ürettiği çok iyi bilinmemesine rağmen son yıllarda yapılan çalışmalarla en büyük depremi 2600 yıl önce oluştuğu söylenmektedir. Böyle baktığımız zaman Malatya depremsellik açısından dikkate alınmasını gereken ve sürekli hazırlık çalışması yapılması gereken bir ilimizdir." diye konuştu.

Doğanşehir'de bu iki faya ek olarak Sürgü fayının da geçtiğini bildiren Yılmaz, "Sürgü fayı 1986 yılında deprem üretmiştir. Yine 6 Şubat 2023 de Ekinözü'nde meydana gelen depremin devamı da Sürgü fayı ile ilişkilidir. Bundan dolayı Doğanşehir belki Malatya'dan daha fazla depreme hazırlık yapması gereken bir ilçemizdir." ifadelerini kullandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Yer Fiziği Bölümünden Prof. Dr. Özcan Bektaş ise '"Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm" konusunda konuşma yaptı.

Doğanşehir Oba Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Deyirmenci ise geçen yıl 6 Şubat depremiyle bir felaket yaşadıklarını ve ilçede çok büyük bir yıkım meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Doğanşehir Malatya Deprem Oba Çevre Yaşam Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Bakmadan Geçme

1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 1 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü? Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu! 1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Haziran tarihi hangi burç olur? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 1 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 1 Haziran dün gece deprem mi oldu? LGS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? LGS sınavı kaç dakika, kaç saat sürecek? İşte 2024 LGS detayları!
1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title