Malatya'da, Depremde Ağır Hasar Alan 6 Katlı Bina Çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Malatya'da ağır hasar alan 6 katlı bir bina bugün çöktü. Çökme anında içerde birilerinin bulunabileceği ihtimali üzerine enkazda arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Malatya'nın Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında ağır hasarlı 6 katlı bir bina, bugün saat 16: 00 sıralarında çöktü. AFAD ekipleri, enkazda arama-kurtarma çalışması başlattı.

AFAD, "Malatya ilimizde ağır hasarlı 6 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi alınmış olup ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. Enkazda tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise enkaz altında kimsenin olmadığını söyledi. Şahin, "Bina kendiliğinden yıkılıyor. İçinde kimse olmadığı bilgisi mevcut. Ekiplerimiz tedbiren başındalar. Hassas cihazlarla dinlemeyi tedbiren yapıyoruz. An itibariyle bir canlı emaresine rastlamadık" dedi.

Geçen günlerde de Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan bir bina çökmüştü. Çökme anında bina yakınında bulunan bir kişi de düşen molozlar nedeniyle ayağından yaralanmıştı.