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Malatya'da deprem sonrası yeni okullar inşa ediliyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 66 okulun kullanılamaz hale geldiği Malatya'da, yeni okulların inşası sürüyor. Depremler nedeniyle 2 okul yıkıldı, 46 okulda ağır hasar, 18 okulda orta hasar oluştu. Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde hayırseverlerin desteğiyle yıkılan okulların yerine yeni ve modern okullar yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 66 okulun kullanılamaz hale geldiği Malatya'da, yeni okulların inşası sürüyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Malatya'da eğitim kurumlarına da zarar verdi.

Depremler nedeniyle 2 okulun yıkıldığı, 46 okulda ağır, 18 okulda ise orta hasarın oluştuğu kentte 855 derslik kullanılamaz hale geldi.

Yıkılan okulların yerinde Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde hayırseverlerin de desteğiyle yeni ve modern okullar inşa ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerden Malatya'nın büyük oranda etkilendiğini, kentteki çok sayıda bina gibi eğitim kurumlarının da zarar gördüğünü söyledi.

Deprem nedeniyle ilde 66 okulda 855 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini belirten Bakır, 21 okulun ise güçlendirmeye tabi tutulacağını ifade etti.

"Eylül ayında depremin yaralarını büyük oranda saracağız"

Bakır, tüm güçleriyle hasarı ortadan kaldırıp normalleşmeye çalıştıklarını, bu kapsamda bakanlık, valilik ve paydaş kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Depremin ardından vatandaşların bir süre okullarda konakladığını, daha sonra konteyner kentlere nakledildiğini hatırlatan Bakır, "Bir aylık sürede 150 okulda 3 bin dersliğin onarımını gerçekleştirdik ve 11 Eylül 2023'te eğitim öğretim faaliyetlerine başladık." diye konuştu.

Bakır, depremde yıkılan ve hasar gören okulların yerine yenilerini yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca onaylanan 105 projemiz var. Şu anda ihalesini yaptığımız ve inşaatı başlayan okul sayımız 60. Bitmiş olan okul sayımız 12, bu da 180 dersliğe tekabül ediyor. Eylül döneminde deprem nedeniyle kaybetmiş olduğumuz 855 dersliğin minimum yüzde 75'ini yetiştireceğiz. Okulları sevgili hemşehrilerimizin ve evlatlarımızın hizmetine sunacağız. Eylül ayında depremin yaralarını büyük oranda saracağız ama daha alacağımız yol var."

Kaynak: AA / Güncel

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