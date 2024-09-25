Malatya'da Deprem Sonrası Köy Evleri Hızla Tamamlanıyor

Malatya'da köy evleri hızla tamamlanıyor

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da kentin yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Akçadağ ilçesinde yapımı tamamlanan 287 köy evinin teslimi için ise gün sayılıyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde büyük hasar alan Malatya'da kentin yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 287 köy evinin teslimi için ise son rötuşlar yapılıyor.

"Malatyamızda bugüne kadar 10 binin üzerinde kalıcı konutun teslimi yapıldı"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini aktaran AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Malatyamızda bugüne kadar inşa ve imar çalışmaları kapsamında 33 bin 414 konut, bin 494 adet iş yerinin ihalesi tamamlanırken, 10 binin üzerinde ise kalıcı konut hak sahibine teslim edildi. Kent genelinde imar ve inşa çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezimizde inşası devam eden çarşı projemizde 99 bloğumuzdan 59'unun temel, 20 blokta duvar imalatı, 28 blokta ise üst yapı çalışmaları tamamlanmış durumda. Kalıcı konut ve köy evlerinde hummalı bir çalışma sürerken, Akçadağ ilçemizde ise geçtiğimiz aylarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 1. Etap kapsamında inşa edilerek yapımı tamamlanan 310 konutun teslimi gerçekleştirildi ikinci etapta inşa edilmesi planlanan 407 konut için ise çalışmalara başlanıldı" ifadelerini kullandı.

"287 konut artı 13 ahır projesi tamamlandı"

Kent genelinde inşaları süren köy evlerinin büyük bir kısmında sona yaklaşıldığını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, "Akçadağ ilçemiz de 2 bin 485 betonarme, 399 çelik köy evi çalışmaları sürüyor. İlçeye bağlı Ören Mahallemiz dünya bankası finansmanlı, inşasına başlanan ve yapımları tamamlanan 287 konut artı 13 ahır projesi tamamlanmış durumda. Kasım ayında teslimatlarının gerçekleştirilmesini planladığımız konutlarımızda ki altyapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah altyapı çalışmalarının ardından Ören Mahallemizdeki vatandaşlarımızı konutlarına kavuşturacağız. Akçadağ'da kalıcı konutlar ile köy evlerinde inşa çalışmaları devam ederken, Emlak konut tarafından ilçeye kazandırılması planlanan yeni çarşı projesinin ilk bölümünde ise sona gelindi.19 dönümlük bir alan üzerine inşa edilmesi planlanan yeni çarşı projesiyle Akçadağımız yeni bir yüze kavuşacaktır. Malatya'mızda depremin izlerini silene kadar durmaksızın çalışmalarımızı sürdüreceğiz, inşallah el ele verdiğimiz vatandaşlarımızla birlikte Malatyamızı ayağa kaldıracağız" diye konuştu.