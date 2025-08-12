Malatya'da Deprem Konutlarında Eğitim Danışma Bürosu Açıldı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren ve bazı bağımsız bölümleri teslim edilen İkizce deprem konutları alanında öğrencilere rehberlik hizmeti vermek için "Eğitim Danışma Bürosu" açıldı.
Malatya Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan büroda, bölgedeki eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, öğrenci ve velilerin ihtiyaç duyduğu rehberlik ve danışmanlık desteğini daha etkin bir şekilde sunmak amaçlanıyor.
Destek hizmetlerinin sağlanacağı büroda, uzman personeller tarafından velilere ve öğrencilere bilgilendirmede yapılacak.
Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel