Malatya'da Deprem Konutlarında Eğitim Danışma Bürosu Açıldı

Malatya'da Deprem Konutlarında Eğitim Danışma Bürosu Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, İkizce deprem konutlarında açılan Eğitim Danışma Bürosu, öğrencilere rehberlik hizmeti sunmayı amaçlıyor. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen büroda, eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak için uzman personel bilgilendirme yapacak.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren ve bazı bağımsız bölümleri teslim edilen İkizce deprem konutları alanında öğrencilere rehberlik hizmeti vermek için "Eğitim Danışma Bürosu" açıldı.

Malatya Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan büroda, bölgedeki eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, öğrenci ve velilerin ihtiyaç duyduğu rehberlik ve danışmanlık desteğini daha etkin bir şekilde sunmak amaçlanıyor.

Destek hizmetlerinin sağlanacağı büroda, uzman personeller tarafından velilere ve öğrencilere bilgilendirmede yapılacak.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel
Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu

Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulüpte kanlı gece! Kıskandığı kadını ve sevgilisini bıçakladı

Kulüpte kanlı gece! Kıskandığı kadını ve sevgilisini bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.