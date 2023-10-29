MALATYA'DA CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü Malatya'da coşkuyla kutlandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sabah makamda tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, İnönü Caddesi'nde düzenlenen geçit töreni ile devam etti. Malatyalıların da büyük ilgi gösterdiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile 2'inci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, törene katılanları selamlamasıyla sürdü. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okumalarının ardından geçit töreni sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile korteji selamladı.

'YAŞASIN CUMHURİYET'

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Cumhuriyet, milletimizin tarihindeki en önemli gurur tablolarından biridir. Cumhuriyet, işgalin, yokluğun, yıkılmışlığın ardından yok olmak üzereyken aziz milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla yeniden filizlenmesinin, serpilip ulu bir çınar olmasının başlangıcı olmuştur. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi ise Cumhuriyetimizin temelidir. Bize bu çatıyı bırakmak adına Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Çanakkale'de, Sakarya? da ve Büyük Taarruz 'da bu toprakların her bir karışını kanıyla sulayan aziz milletimiz var ya, işte Meclisin de Cumhuriyetinde Devletimizin de sahibi, hakimi bu yüce Türk milletidir. Dünyada gönül coğrafyası olan tek milletiz. Ne mutlu ki, bu yüce milletin fertleri, genç bir Cumhuriyetin vatandaşlarıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da daha da güçlü bir Türkiye için ahenkle emek veriyor, alın teri akıtıyoruz. İnanıyorum ki; şanlı tarihimizden aldığımız güç ve inançla Allah'ın izni ve yardımıyla, Nice yüz yıllar daha Cumhuriyetimize, Milli İrademize, Aziz Vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kutlamalar, kentte çeşitli etkinlikler ile devam etti.