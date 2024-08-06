Malatya'da çıkan anız ve bahçe yangınları söndürüldü

Malatya'nın Arguvan ve Darende ilçelerinde çıkan anız ve bahçe yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arguvan Asmaca Mahallesi Karabayır mevkiindeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını da itfaiye ekiplerince söndürüldü.