Haberler

Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti

Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti Haber Videosunu İzle
Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bir ortaokul öğrencisinin uzun süredir maruz kaldığı iddia edilen akran zorbalığı, 13 yaşındaki çocuğu intihara sürükledi. Ailenin iddialarına göre, ders kitaplarına yazılan tehditler, okulda yaşanan baskılar ve öğretmenlerin kayıtsız kalması, küçük çocuğu evde kullandığı tüm ilaçları içecek kadar çaresiz bıraktı. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun karaciğer yetmezliği riski bulunduğu açıklandı.

  • Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk akran zorbalığı iddiası nedeniyle intihara teşebbüs etti.
  • Çocuk Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor ve karaciğer yetmezliği riski bulunuyor.
  • Aile çocuğun ders kitaplarına tehdit içerikli yazılar yazıldığını ve okul yönetiminin şikayetlere kayıtsız kaldığını iddia etti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kemal Özalper Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki bir çocuğun uzun süredir maruz kaldığı iddia edilen akran zorbalığı nedeniyle intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun karaciğer yetmezliği riski bulunduğu belirtildi.

"KİTABINA TEHDİT YAZMIŞLAR"

Aile, çocuğun uzun süredir arkadaşları tarafından hakaret, tehdit ve zorbalığa maruz bırakıldığını, hatta ders kitaplarına tehdit içerikli yazılar yazıldığını iddia etti. Anne Hatice A., olay günü oğlunun kendisini ağlayarak aradığını söyleyerek, yaşananları şöyle anlattı:

"Sabah 06.40'ta okula gönderdim. 07.57'de aradı, ağlıyordu. 'Anne acil gel' dedi. Rehberlik odasında perişan halde buldum. Günlerce kitabına hakaret, tehdit yazmışlar. İki öğretmenine söylemiş, 'Beni tehdit ediyorlar' diye. Öğretmenleri 'Bulursun bunları' demiş. Çocuğum teneffüste bu çocukları nasıl bulsun?"

AİLEDEN OKUL YÖNETİMİNE TEPKİ: İLGİLENMEDİLER

Anne Hatice A., okul yönetiminin şikayetlerine karşı kayıtsız kaldığını savunarak, müdürle görüşmek istediğinde "müfettiş var" denilerek geri çevrildiğini söyledi. Çocuğunun yaşam mücadelesi verdiğini belirten anne, "Yalvardım, ağladım ama kimse ilgilenmedi. 'Burada binlerce çocuk var' dediler. Oğlum eve geldiğinde 'Okula gitmek istemiyorum, tehdit ediyorlar' diyordu. O korkuyla evde kullandığı tüm ilaçları birden içmiş. Şimdi karaciğeri iflas etme noktasında. Benim çocuğum oldu, başka çocuklara olmasın." sözleriyle yaşananları anlattı.

Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çocuğun amcası Murat A. ise akşam saatlerinde hastaneye koşarak geldiklerini belirterek, olayla ilgili karakola suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ve ekledi:

"Çocuk çok ciddi ilaçlar içmiş. Doktorlar karaciğer nakli gerekebileceğini söylüyor. Kim yetersiz kaldıysa, kim sorumluluk aldıysa hepsinden şikayetçiyiz. Bu işin peşini bırakmayacağız."

Aile, yaşanan akran zorbalığının uzun süredir sürdüğünü, okul yönetiminin gerekli önlemleri almadığını iddia ediyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma talep edilirken, çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJls Kdld:

Eskiden rehber ögretmen ögrenciyi dinleyen ögretmen vardı simdi bankamatik ögretmenleri var.

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan ÖZSOY:

Hadi lan dingil, öğretmenin elini kolunu bağladılar bişey dese ya çocuğun ailesi yada öğrenci saldırıyor

yanıt10
yanıt7
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
title