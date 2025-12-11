Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kemal Özalper Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki bir çocuğun uzun süredir maruz kaldığı iddia edilen akran zorbalığı nedeniyle intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun karaciğer yetmezliği riski bulunduğu belirtildi.

"KİTABINA TEHDİT YAZMIŞLAR"

Aile, çocuğun uzun süredir arkadaşları tarafından hakaret, tehdit ve zorbalığa maruz bırakıldığını, hatta ders kitaplarına tehdit içerikli yazılar yazıldığını iddia etti. Anne Hatice A., olay günü oğlunun kendisini ağlayarak aradığını söyleyerek, yaşananları şöyle anlattı:

"Sabah 06.40'ta okula gönderdim. 07.57'de aradı, ağlıyordu. 'Anne acil gel' dedi. Rehberlik odasında perişan halde buldum. Günlerce kitabına hakaret, tehdit yazmışlar. İki öğretmenine söylemiş, 'Beni tehdit ediyorlar' diye. Öğretmenleri 'Bulursun bunları' demiş. Çocuğum teneffüste bu çocukları nasıl bulsun?"

AİLEDEN OKUL YÖNETİMİNE TEPKİ: İLGİLENMEDİLER

Anne Hatice A., okul yönetiminin şikayetlerine karşı kayıtsız kaldığını savunarak, müdürle görüşmek istediğinde "müfettiş var" denilerek geri çevrildiğini söyledi. Çocuğunun yaşam mücadelesi verdiğini belirten anne, "Yalvardım, ağladım ama kimse ilgilenmedi. 'Burada binlerce çocuk var' dediler. Oğlum eve geldiğinde 'Okula gitmek istemiyorum, tehdit ediyorlar' diyordu. O korkuyla evde kullandığı tüm ilaçları birden içmiş. Şimdi karaciğeri iflas etme noktasında. Benim çocuğum oldu, başka çocuklara olmasın." sözleriyle yaşananları anlattı.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çocuğun amcası Murat A. ise akşam saatlerinde hastaneye koşarak geldiklerini belirterek, olayla ilgili karakola suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ve ekledi:

"Çocuk çok ciddi ilaçlar içmiş. Doktorlar karaciğer nakli gerekebileceğini söylüyor. Kim yetersiz kaldıysa, kim sorumluluk aldıysa hepsinden şikayetçiyiz. Bu işin peşini bırakmayacağız."

Aile, yaşanan akran zorbalığının uzun süredir sürdüğünü, okul yönetiminin gerekli önlemleri almadığını iddia ediyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma talep edilirken, çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA