Malatya'da AFAD deposunda çıkan yangın söndürüldü
Malatya'da AFAD'a ait depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Malatya'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ( Afad ) ait depoda çıkan yangın söndürüldü.
Yakınca Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki AFAD İl Müdürlüğüne ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü, depoda bir süre soğutma çalışması yapıldı.
Paket halindeki çadırların yandığı yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yürüttü.