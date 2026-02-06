Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da afette yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde, depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ile protokol üyeleri, deprem anıtına ve kabirlere karanfil bıraktı, vatandaşlara başsağlığı diledi.

Depremde yakınlarını kaybeden ve kabirlerin başında dua eden vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

Törene, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.