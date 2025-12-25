Haberler

Malatya'da aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden kaçan 6 safkan Arap tayı, Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde bir aracın çarpması sonucu telef oldu, 2 tay yaralandı. Kaçan taylardan 10'u bulundu, kayıp olan 1 tay için arama çalışmaları sürüyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan ve aracın çarptığı 6 safkan Arap tayı telef oldu, 2 tay yaralandı.

Safkan Arap taylarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden henüz öğrenilemeyen nedenle 19 tay kaçtı.

Malatya- Kayseri kara yoluna kaçan taylardan 8'ine araç çarptı. Taylardan 6'sı telef oldu, 2 tay yaralandı.

Kaçan taylardan 10'u bulundu. Kayıp 1 tayı arama çalışması devam ediyor.

Telef olan tayların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak açıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
