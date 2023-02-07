Malatya'da 6 ay önce inşa edilen bina deprem sırasında yerle bir oldu

Malatya'nın Bostanbaşı mevkiinde 6 ay önce inşa edilen ve projenin tanıtımının yapıldığı internet sitesinde "Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel" ifadeleri yer alan iki bloklu Asur Konutları projesi 10 ili vuran deprem sırasında yerle bir oldu.

Maraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da da ağır hasara neden oldu.

6 AY ÖNCE İNŞA EDİLDİ

Şehrin en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiinde 6 ay önce inşa edilen iki bloklu Asur Konutları projesi de depremde ağır hasar aldı. Bloklardan birinin çökme anı site sakinleri tarafından kaydedildi.

"DEPREME DAYANIKLI" DİYE SATMIŞLAR

Yapımı bir yıl önce tamamlanan projenin tanıtımının yapıldığı internet sitesinde "Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel" ifadeleri yer alıyor.