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Deprem anında atlamak isteyen şahıs son anda vazgeçti

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Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kale ilçesi olan deprem, birçok ilde hissedildi. 3 binada kısmi çökme meydana gelirken can kaybı olmadığı açıklandı. Deprem anında iş yerindeki balkondan aşağı sarkan kişi son anda atlamaktan vazgeçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi Dağıstan Sokak'taki Dağıstan Apartmanı ile Ömeroğlu Apartmanı C Blok'ta hasar oluştu. Dağıstan Apartmanı'nda 4 kişi, düşen sıva parçalarıyla yaralandı. Binadan tahliye edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SON ANDA KURTULDULAR

Öte yandan, deprem anında Kültür Mahallesi Şehir İdris Doğan Caddesi'nden geçen 2'si kadın 4 yayanın üzerine, yanlarında bulunan bir binadan sıva parçaları düştü. Yayalar şans eseri kurtuldu. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ YİTİRDİĞİ OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Deprem sırasında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 23 DB 656 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Deprem anında atlamak isteyen şahıs son anda vazgeçti

PANİKLE BALKONDAN ATLAMAK İSTEDİ

Deprem anında Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında bulunan iş yerindeki 1 kişi de balkona çıkarak aşağıya sarktı. Daha sonra kararından vazgeçen kişi, tekrar balkona çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anında atlamak isteyen şahıs son anda vazgeçti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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