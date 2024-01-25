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Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren sarsıntı çevre illerden de hissedilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ekipler saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Mardin'de de hissedilirken deprem yerin 13.93 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 5.2 büyüklüğündeki deprem saat 16.04'te meydana geldi.

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.3 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise 30 saniye süren depremin şiddetini 5.3 olarak açıkladı. Kandilli, depremin merkezini ise Yeşilyurt; derinliğini ise 6.7 km olarak duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada ekiplerin sahaya indiğini belirterek şunları söyledi: "Malatya #Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ YAZICI: DEPREMİ ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE HİSSETTİK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da yaptığı açıklamada "Depremi çok ciddi manada hissettik. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Yorumlar (11)

okan kara:

6 veya 7 olsun. 5 nedir ya.

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Hasan Has:

Sana özel olsun talebin.Sürekli 7 sartıntı geçir kendi kendine.

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Cansu Bicen:

Şom ağzını açma istersen hala hepimiz her gece deprem olucak korkusuyla yatıyoruz.

yanıt50
yanıt1
mardinli yiğit:

için kara

yanıt42
yanıt3
D:

Soyismin gibisin. Tencere kapağını bulmuş.

yanıt20
yanıt0
Serkan Kaya:

Söylenecek sözmü simdi bu.

yanıt14
yanıt0
Halit:

hastasın

yanıt14
yanıt0
ekaf paseh:

allah korusun milletimizi sürekli deprem sürekli sarsıntı

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Serkan Kaya:

Okan Kara... Ettiğin laf doğru mu? Oluyor mu hiç. Allah bir daha bir felaket vermesin.

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CENGAVER:

Tarlada koca kayayı balyozla kırarken 5, 6 darbe hızlıca vurursun kayada görünürde hiç bir şey yok, sonra küçük bir darbede kaya ikiye bölünür. Adana Mersin gibi yerlerde 6 şubat ve sonrasında bir çok darbe yedi, Allah göstermesin 6 şiddetinde bir depremde bile sağlam bina kalmayabilir. Temeller kırıldı artık

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yanıtYanıtla
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