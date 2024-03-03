Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7.31 kilometre derinliğinde oluştu.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Doğanşehir olan 4,4 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de hissedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya, Doğanşehir'de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.