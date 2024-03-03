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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğanşehir merkezli deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de hissedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7.31 kilometre derinliğinde oluştu.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Doğanşehir olan 4,4 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de hissedildi.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya, Doğanşehir'de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Malatya Deprem AFAD Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

esrefpasali:

M.KURUM GAZZEye yardim yapmaliyiz, alistik depremlere cadirda konteynirda yasamaya, hazirligimiz varmi kizilay depo yerleri bellimi? toki evleri ne durumda, deprem vergileri ne kadar birikti? bosver ,,M. kurum derki GAZZEye yardim yapmaliyiz,,

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faruk merttürk:

İşte ekonomimiz de böyle, ufak bir sarsıntıda panik yaratıyor. Memlekette hicbirseye güven kalmadı.

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