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Malatya'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 7 yaralı

Malatya'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 7 yaralı
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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde TIR ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde TIR ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 38 EC 961 plakalı otomobil, 44 BL 055 plakalı otomobil ve 01 BH 544 plakalı TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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