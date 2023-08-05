Malatya'da 2 Bin 500 Orta Hasarlı Bina İçin Performans Analizi Uyarısı

Malatya'da yaşanan depremlerin ardından 2 bin 500 orta hasarlı binanın güçlendirme çalışması için performans analizi yapılması uyarısı yapıldı. İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, güçlendirme çalışmalarının önemini vurgulayarak, güçlendirilmiş yapıların deprem performansının daha iyi olduğunu belirtti.

Asrın felaketinin ardından Malatya'da hasarlı binaların tadilat ve onarım çalışmaları sürerken kentte 2 bin 500 orta hasarlı bina için performans analizi uyarısı yapıldı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya'da yaklaşık 2 bin 500 orta hasarlı binanın güçlendirme çalışması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da yakından takip ediliyor.

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, şuana kadar 171 bin 153 bina, 421 bin 416 bağımsız bölümün incelemesinin tamamlandığı belirterek orta hasarlı binalarla ilgili iki ayrı sürecin devam ettiğini ifade etti.

Bunlardan birincisinin deprem nedeniyle binaların tamamına performans analizi yaptırma zorunluğu olduğunu ifade eden Karagöz, "Performans analizi sonucuna göre, binanın güçlendirilmesi yönünde rapor kararı çıkar ise ilgili kurumlarca güçlendirilme çalışması yapılacak. Güçlendirilemez şeklinde bir rapor da çıkar ise yapı yıkılarak hak sahipliği ilgili vatandaşa tanınacaktır." dedi.

Malatya'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve hafif hasarlı binalara girilebileceğini hatırlatan Karagöz, "Sadece ağır hasarlı binalara ilişkin zaten girme durumumuz yok" ifadelerini kullandı.

Güçlendirmenin Türkiye gibi ekonomik kaynakları sınırlı ülkelerde çok uygun bir çözüm önerisi olduğunu da ifade eden Karagöz, "Deprem bölgelerinde güçlendirilmiş yapıların performansını çok isabetli bulduk. Yan yana binalarda güçlendirme olan ayaktayken, yapmayan yıkıldı. Bu nedenle güçlendirmeye karşı bir korku duyulmamalı" diye konuştu. - MALATYA