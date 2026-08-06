Yalova'da Makine Arızası Yapan Tanker Güvenle Demirletildi
Yalova açıklarında makine arızası sonucu demir tarayan ve römorkör talebinde bulunan 118 metre boyundaki YARA J isimli tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ŞARK römorkörü tarafından yedeklenerek Yalova Demirleme Sahası'na çekildi ve güvenli şekilde demirletildi.
YALOVA açıklarında makine arızası yapan tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörüyle Yalova Demirleme Sahası'na alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yalova Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle demir tarayan ve römorkör talebinde bulunan YARA J isimli 118 metre boyunda ballast kondisyondaki tanker, İzmit GTH Merkezimiz koordinasyonunda, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Yalova Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı