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Makao'dan Myanmar'a Acil Tıbbi Destek Görevi

Makao'dan Myanmar'a Acil Tıbbi Destek Görevi
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Çin (Makao) Uluslararası Tıbbi Acil Durum Ekibi, 2025 Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine Myanmar'a giderek deprem sonrası acil tıbbi koordinasyon ve teknik destek sağlayacak.

MAKAO, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan Makao Uluslararası Havalimanı'nda fotoğraf çektiren Çin (Makao) Uluslararası Tıbbi Acil Durum Ekibi üyeleri, 24 Nisan 2025.

Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine Çin (Makao) Uluslararası Tıbbi Acil Durum Ekibi, 14 günlüğüne deprem sonrası acil tıbbi koordinasyon ve teknik destek sağlamak üzere perşembe günü Myanmar'a doğru yola çıktı.

Makao Sağlık Bürosu'nun Xinhua'ya verdiği bilgiye göre ekibin ana görevleri arasında depremden etkilenen bölgelerdeki tıbbi kaynak eksikliklerini değerlendirmek, veri koordinasyon süreçlerini optimize etmek, travma bakımı ve bulaşıcı hastalık kontrolü için standartlaştırılmış protokoller sağlamak ve Myanmar'ın acil sağlık ekiplerini oluşturmasının fizibilitesini değerlendirmek yer alıyor. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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