Karpuz Festivali'nde Mahsun Kırmızıgül Rüzgarı
Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde düzenlenen Karpuz Festivali'nde sahne alan Mahsun Kırmızıgül, binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi. Sevilen şarkılar hep bir ağızdan söylendi, festival renkli görüntülere sahne oldu.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen Karpuz Festivali kapsamında Mahsun Kırmızıgül konser verdi.
Festival alanında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Kırmızıgül, repertuvarında yer alan sevilen eserleri seslendirdi.
Katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, cep telefonlarının ışıklarıyla festival alanında renkli görüntüler oluştu.
Festival etkinlikleri, çeşitli kültürel ve sanatsal programlarla devam edecek.
Kaynak: AA