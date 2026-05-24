Haberler

Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Merkezi’nde “mutlak butlan” kararı sonrası tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ankara Valiliği’nin tahliye talimatının ardından bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın bahçe hortumuyla parti çatıya çıkıp "Suyu açın" dedi. Suyu açan Tanal, hortumla su tutmak üzere hazırlık yaptı.

  • İstinaf mahkemesinin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik yaşandı.
  • Ankara Valiliği, mahkeme kararının uygulanması için emniyete tahliye talimatı verdi.
  • CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, elinde hortumla parti çatısına çıktı.

İstinaf mahkemesinin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşandı. Özgür Özel ve çok sayıda milletvekili gece boyunca genel merkez binasında nöbet tutarken, bina çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkezin tahliyesini talep ettiği iddiaları sonrası parti binası önünde tansiyon yükseldi.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de CHP Genel Merkezi'nin önünde yaşananları anbean takip ediyor.

KAPILAR KAPATILDI, ARBEDE YAŞANDI

Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği öne sürülen bir grup, CHP Genel Merkezi önüne gelerek kapıların açılmasını istedi. Bu sırada bina önünde bekleyenlerle grup arasında arbede yaşandı. Genel merkez çevresinde giriş çıkışlar kapatılırken, çok sayıda polis aracı ve çevik kuvvet ekibi bölgeye sevk edildi.

VALİLİKTEN TAHLİYE TALİMATI

Ankara Valiliği’nin mahkeme kararının uygulanması ve CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için emniyete talimat verdiği açıklandı. Tahliye tebligatının henüz yapılamadığı öğrenilirken, bina önündeki hareketlilik sürüyor.

MAHMUT TANAL HORTUMLA ÇATIYA ÇIKTI

Alanda gelişmeleri takip eden Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in aktardığı bilgilere göre; tahliye talimatının ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın yaptığı hareket dikkat çekti.

Çevik kuvvet ekiplerinin genel merkez önünde konuşlandığı sırada Mahmut Tanal, bahçe hortumuyla giriş kapısına çekilen parti çatıya çıktı. Hortumun suyunu açtıran Tanal’ın müdahaleye karşı hazırlık yaptığı görüldü.

Genel merkez önünde yaşanan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYunus Vatanperver:

mahmut saklanbac oynuyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

??????

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 21 il için alarm verdi
İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Manisa'da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Sağanak sonrası yüzde 100 doluluk! Afşar Barajı’nın kapakları açıldı
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı
CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li vekil resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim