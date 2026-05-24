Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
CHP Genel Merkezi’nde “mutlak butlan” kararı sonrası tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ankara Valiliği’nin tahliye talimatının ardından bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın bahçe hortumuyla parti çatıya çıkıp "Suyu açın" dedi. Suyu açan Tanal, hortumla su tutmak üzere hazırlık yaptı.
- İstinaf mahkemesinin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik yaşandı.
- Ankara Valiliği, mahkeme kararının uygulanması için emniyete tahliye talimatı verdi.
- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, elinde hortumla parti çatısına çıktı.
İstinaf mahkemesinin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşandı. Özgür Özel ve çok sayıda milletvekili gece boyunca genel merkez binasında nöbet tutarken, bina çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkezin tahliyesini talep ettiği iddiaları sonrası parti binası önünde tansiyon yükseldi.
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de CHP Genel Merkezi'nin önünde yaşananları anbean takip ediyor.
KAPILAR KAPATILDI, ARBEDE YAŞANDI
Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği öne sürülen bir grup, CHP Genel Merkezi önüne gelerek kapıların açılmasını istedi. Bu sırada bina önünde bekleyenlerle grup arasında arbede yaşandı. Genel merkez çevresinde giriş çıkışlar kapatılırken, çok sayıda polis aracı ve çevik kuvvet ekibi bölgeye sevk edildi.
VALİLİKTEN TAHLİYE TALİMATI
Ankara Valiliği’nin mahkeme kararının uygulanması ve CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için emniyete talimat verdiği açıklandı. Tahliye tebligatının henüz yapılamadığı öğrenilirken, bina önündeki hareketlilik sürüyor.
MAHMUT TANAL HORTUMLA ÇATIYA ÇIKTI
Alanda gelişmeleri takip eden Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in aktardığı bilgilere göre; tahliye talimatının ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın yaptığı hareket dikkat çekti.
Çevik kuvvet ekiplerinin genel merkez önünde konuşlandığı sırada Mahmut Tanal, bahçe hortumuyla giriş kapısına çekilen parti çatıya çıktı. Hortumun suyunu açtıran Tanal’ın müdahaleye karşı hazırlık yaptığı görüldü.
Genel merkez önünde yaşanan görüntüler kısa sürede gündem oldu.