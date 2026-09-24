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Mahmut Ay, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevine törenle başladı

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Mahmut Ay, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevine törenle başladı
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Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Erzurum'a atanan Mahmut Ay, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde çiçekle karşılandı. Tören mangasını selamlayan ve personelle görüşen Ay, görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Erzurum'a atanan Mahmut Ay, görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum'a atanan Ay için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve polis memurları tarafından çiçekle karşılanan Ay, daha sonra tören mangasını selamladı.

Personelle görüşen İl Emniyet Müdürü Ay, görevine başladı.

Kaynak: AA
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